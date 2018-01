Aneel define 2ªfeira revisão tarifária da CEB e Forcel A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) apresenta, na reunião ordinária prevista para segunda-feira, dia 23, os resultados da revisão tarifária da Companhia Energética de Brasília (CEB) e da distribuidora paranaense Força e Luz Coronel Vivida (Forcel). Os porcentuais definitivos de reajustes e do Fator X das duas companhias, estabelecidos no processo periódico de revisão, serão anunciados somente na próxima quinta-feira, dia 26. A Aneel propôs índices preliminares de reajuste, de - 5,40% para a CEB e de 8,24% para a Forcel. Apesar de propor um índice negativo de aumento para a CEB, o que diminuiria as tarifas cobradas pela companhia, a Aneel explicou que a concessionária terá direito ainda a uma elevação estimada em 8,77%, por conta de dispositivo legal que determina a cobertura da Conta de Valores de Itens da Parcela A (CVA). A Parcela A reúne os custos não gerenciáveis das distribuidoras. Na reunião, a Aneel deve deliberar ainda sobre a homologação de montantes de energia e demanda de potência de aditamentos de contratos entre geradoras, entre elas a Duke Energy, e distribuidoras, como a AES Eletropaulo.