Aneel define esta semana compensação para seguro apagão O secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Maurício Tolmasquim, disse hoje que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) define ainda esta semana o percentual de redução do valor pago pelos consumidores referente ao seguro apagão. Segundo ele, esta redução deve ficar entre 20% a 25%. A redução se deve à descontratação de 927 MW de um total de 1.827 MW contratados emergencialmente na época do racionamento. O restante do seguro apagão continua a ser pago até o ano que vem, quando será descontratado o restante.