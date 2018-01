Aneel define na segunda-feira reajuste nas tarifas da Light A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) define na próxima segunda-feira, o porcentual de reajuste das tarifas da Light. Segundo relatório da área técnica da agência, a Light solicitou um aumento médio de 14,94% em suas contas. Porém, a definição do número a ser efetivamente aplicado cabe apenas à Aneel. As novas tarifas começarão a valer já na próxima terça-feira, dia 7. No ano passado, as tarifas da Light tiveram um reajuste médio de 10,81%. A distribuidora fornece energia a cerca de 3,790 milhões de unidades de consumo em 29 municípios do Rio de Janeiro, incluindo a capital do Estado.