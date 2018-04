Aneel define reajustes em tarifas de três distribuidoras de energia na 3ª A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovará nesta terça-feira os porcentuais de reajuste das tarifas de três distribuidoras de energia: as paulistas Bandeirante e CPFL Piratininga e a gaúcha Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE). No caso das duas empresas de São Paulo, as novas tarifas começarão a valer no dia 23 de outubro. Já o reajuste da CEEE começa a vigorar no dia 25. A Bandeirante, que atende mais de 1,3 milhões de consumidores em 28 municípios paulistas solicitou à agência um aumento médio de 13,16%. A CPFL Piratininga, que atende 1,2 milhão de consumidores em 26 municípios do interior paulista, pediu reajuste médio de 10,37%. A gaúcha CEEE, que abastece 1,3 milhão de consumidores pediu um aumento médio de 8,44% em suas contas. Caberá à Aneel, porém, estabelecer qual será o porcentual de cada reajuste.