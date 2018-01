Aneel derruba liminar e garante leilão de energia no Rio O presidente do Tribunal Regional Federal (TRF) de Brasília, Aluísio Palmeira, acatou recurso impetrado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e suspendeu ontem à noite a liminar que impedia a realização do leilão de energia nova hoje, no Rio. A informação é da assessoria de imprensa da Aneel. A liminar fora concedida durante a tarde, pela 4ª Vara da Justiça Federal em Brasília, em favor da Associação Brasileira da Geração Flexível (Abragef), entidade que reúne as chamadas usinas termelétricas emergenciais, contrárias à realização do leilão por discordar da composição do preço estipulado para a licitação. Com a decisão do TRF de Brasília, a realização do leilão está mantida para esta manhã. O objetivo do leilão - o primeiro teste do novo modelo do setor elétrico - é oferecer projetos de geração de energia para garantir o fornecimento em 2008, 2009 e 2010, sem risco de apagão.