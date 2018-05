Aneel descarta leiloar 'já' usinas anteriores a 2004 As usinas hidrelétricas que foram licitadas antes de 2004 e que nunca saíram do papel não devem ser leiloadas pelo governo federal neste ano. "Acho pouco provável, porque é preciso passar pelo processo de reverter e rescindir o contrato de concessão, e tem que se conseguir o licenciamento ambiental prévio, condição necessária para habilitar as usinas nos leilões", afirmou nesta terça-feira, 16, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Romeu Rufino.