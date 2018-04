Aneel discutirá na terça repasse às tarifas de custo adicional A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai discutir na próxima terça-feira, dia 17, proposta que especifica os critérios para o repasse, às tarifas de energia dos consumidores finais, de parte do custo adicional que as distribuidoras venham a ter com a sobrecontratação de energia. A proposta, já prevista na legislação e que será agora regulamentada pela Aneel, prevê que as distribuidoras poderão repassar às tarifas até 3% dos gastos com energia excedente. Pelas atuais regras do sistema elétrico, estabelecida em 2004 pela então ministra de Minas e Energia Dilma Rousseff, as distribuidoras têm de estar com 100% da demanda de seus mercados contratada. A sobrecontratação ocorre quando a distribuidora acaba comprando das geradoras mais energia do que efetivamente seus consumidores precisam. É para esses casos que a Aneel vai, terça-feira, regulamentar o repasse de até 3% dessa energia sobrecontratada (excedente) às tarifas. Como o montante de energia varia de empresa para empresa, a Aneel informou que ainda não é possível calcular o impacto desses repasse nas tarifas dos consumidores.