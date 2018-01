Aneel divulga metas de qualidade para Coelce A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje as metas de qualidade que deverão ser cumpridas pela Companhia Energética do Ceará (Coelce) em 2001 e nos próximos três anos. De acordo com as metas estabelecidas, o número de interrupções em 2001 não poderá ser superior a 37,81 vezes e o tempo sem fornecimento de energia não poderá ultrapassar 32,44 horas ao ano, tomando como base a média dos cortes de energia ocorridos em toda a área de concessão da companhia. As metas das demais concessionárias foram estabelecidas no fim do ano passado. O diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo, disse que, além de estabelecer metas mais rígidas, a Agência decidiu dividir os municípios em áreas menores para que seja feita uma avaliação mais detalhada da qualidade na prestação do serviço pela distribuidora cearense. No ano passado, a Coelce foi multada em R$ 6,9 milhões pelos problemas apresentados na qualidade do fornecimento de energia.