Aneel divulga proposta de reajuste da Cenf e da Cataguazes A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou há pouco a proposta de revisão tarifária de duas distribuidoras de energia da região Sudeste. As tarifas da Companhia de Eletricidade de Nova Friburgo (Cenf), que atende 79 mil unidades consumidoras no município de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, poderão sofrer aumento de 14,49%. As tarifas Companhia Força e Luz Cataguazes Leopoldina (Cflcl), que atende 299 mil unidades consumidoras em 65 municípios de Minas Gerais, de acordo com a proposta, terão aumento de 12,97%, sendo repassados para a tarifa neste ano apenas 8,07%. O restante seria escalonado nos próximos três anos. Os porcentuais definitivos de aumento das tarifas da Cenf e da Cataguazes serão divulgados no dia 18 de junho.