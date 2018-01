Aneel divulga proposta de reajuste de 11,59% para Cerj A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje a proposta de reajuste de 11,59% nas tarifas da Companhia de Eletricidade do Rio de Janeiro (Cerj). O índice proposto ficará em consulta pública, e o porcentual definitivo será anunciado dia 31 de dezembro. A Agência marcou para 9 de dezembro, em Niterói (RJ), uma audiência pública para discutir o assunto. A Aneel divulgou, ainda, a propostas de fator X de 1,62. Trata-se de um mecanismo utilizado para repassar às tarifas os ganhos obtidos pela concessionária. O fator X serve para reduzir o Índice Geral dos Preços do Mercado (IGP-M) indexado das tarifas, nos próximos reajustes. A Cerj atende a 1,963 milhão de unidades consumidoras em 66 municípios no interior do Rio de Janeiro.