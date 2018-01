Aneel divulga proposta de tarifa para distribuidoras de SP A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje as propostas de revisão das tarifas de três pequenas distribuidoras de energia do interior de São Paulo. As contas de luz da Companhia Nacional de Energia Elétrica poderão ter uma redução de 9,13%, se a proposta atual da Aneel for mantida até 3 de fevereiro de 2004, quando será anunciado o reajuste definitivo. As tarifas da Companhia Paulista de Energia Elétrica deverão ser reajustadas em 18,04%, sendo que 11,77% serão aplicados em fevereiro do próximo ano e o restante escalonado em quatro anos. Segundo a proposta da Aneel, as tarifas da Companhia Luz e Força de Mococa deverão subir 18,35%, sendo 12,55% aplicados em fevereiro de 2004 e o restante ao longo dos próximos quatro anos. As propostas ficarão em consulta pública, e estão previstas audiências para discutir os reajustes no dia 3 de dezembro, em Catanduva (Nacional); no dia 4, em São José do Rio Pardo (CPEE), e no dia 5 de dezembro, em Mococa. A Nacional atende 82 mil unidades consumidoras em 15 municípios, a CPEE fornece energia a 43,3 mil unidades consumidoras em sete municípios, enquanto a Mococa abastece 34 mil unidades consumidoras em um município de São Paulo e três municípios de Minas Gerais.