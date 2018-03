Aneel divulga propostas de revisão das tarifas de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje as propostas de revisão das tarifas de energia de duas distribuidoras gaúchas. A Aneel sugeriu um índice de revisão de 17,13% para as tarifas da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia e de 24,14% para Rio Grande Energia (RGE). A proposta da Aneel ficará em consulta pública até o dia 17 de março. De acordo com nota divulgada hoje, também foi sugerido um porcentual para o fator X - mecanismo que permite o repasse para as t arifas dos ganhos obtidos pelas empresas. A proposta do Fator X para a AES Sul é de 1,81%, e de 1,72% para a RGE. O fator X é aplicado para reduzir o IGPM, indexador usado para corrigir as tarifas. Ele será aplicado na ocasião do reajuste tarifário a partir do próximo ano. A revisão tarifária ocorre em média a cada quatro anos e substitui o reajuste tarifário. Neste ano, 17 distribuidoras passarão pelo processo de revisão tarifária. A AES Sul atende 968 mil unidades consumidoras, enquanto a RGE fornece energia 1,023 milhão de unidades. A AES Sul informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que só irá comentar o índice de revisão que será aplicado a suas tarifas após a conclusão do processo. A companhia lembrou que a proposta de 17,13% é preliminar e observou que terá que aguardar o índice final para fazer uma avaliação.