Aneel divulga reajuste de tarifas da Celesc e da Escelsa A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje o reajuste definitivo das tarifas de energia elétrica da Celesc, de Santa Catarina, e da Escelsa, do Espírito Santo. Os porcentuais definitivos pouco diferem dos índices preliminares aprovados na reunião da diretoria do órgão, realizada na última segunda-feira. Naquele dia, a Aneel não tinha ainda a correção do mês de julho do IGM-P, indexador das tarifas. O porcentual médio de aumento, previsto para domingo, é de 14,75% para a Celesc e de 4,93% para a Escelsa. Os consumidores residenciais terão aumento de 10,56% na área da Celesc e de 1,02% na região de atuação da Escelsa. A Aneel aprovou ainda aumento médio de 4,2% para as tarifas da Celpa, do Pará, onde a conta de luz das residências subirá 4,83%. A Celesc atende 1,9 milhão de unidade consumidoras em 241 municípios catarinenses, a Celpa fornece energia para 1,28 milhão de residências e unidades comercias e industriais em 143 municípios do Pará e a Escelsa atua em 65 municípios capixabas, com 994 mil clientes.