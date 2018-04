Aneel e EPE criticam ação contra Messias

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, e o presidente da Empresa de Pesquisa Energética, Maurício Tolmasquim (EPE), criticaram a decisão do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual de Rondônia de entrar na Justiça contra o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), Roberto Messias. Os procuradores acusam Messias de improbidade administrativa por ter concedido licença ambiental para a construção da Usina de Jirau, no Rio Madeira. Tolmasquim afirmou que é "difícil para um servidor público trabalhar sendo constrangido".