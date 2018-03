Aneel eleva em R$ 550 milhões orçamento da CCC A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou hoje que elevou em R$ 550 milhões o orçamento de 2009 da Conta de Consumo de Combustíveis (CCC). O encargo é cobrado de todos os consumidores do País na conta de luz e é usado para subsidiar a compra de óleo para abastecer as usinas termelétricas que abastecem os sistemas isolados, localizados principalmente na região Norte do País. Com o aumento, o total a ser arrecadado com a CCC, no ano, chega a aproximadamente R$ 3 bilhões.