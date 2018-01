Aneel exclui térmicas sem gás do planejamento do setor A diretoria da Aneel aprovou, nesta terça-feira, resolução que exclui do planejamento do setor elétrico a energia de usinas termelétricas que estão com problema de falta de gás. A resolução foi aprovada por unanimidade pelos cinco integrantes da diretoria. Recentemente, a proposta da agência de retirar do planejamento do setor essa energia chegou a causar um conflito entre o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e o diretor-geral da Aneel, Jerson Kelman, em relação à competência da agência para tomar a decisão anunciada. Ao aprovar a resolução, a Aneel estabeleceu que essas usinas poderão, com a prévia autorização do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), "furar a fila" e gerar energia, em parcelas reduzidas, mesmo quando a situação dos reservatórios das hidrelétricas estiver dentro da normalidade. Atualmente, essas usinas térmicas só são acionadas para produção de energia quando a água dos reservatórios baixa. A idéia seria a de permitir que essas usinas gerem energia em pequenas parcelas, em vez de terem de gerar um montante maior de uma única vez - o que não seria possível, porque elas não terão gás para isso. Segundo a diretora da Aneel Joísa Campanher Dutra, a medida tem o objetivo de mitigar os impactos da redução ou exclusão da energia dessas termelétricas do planejamento do setor. Joísa, que foi a relatora da resolução, declarou-se favorável a que a agência avalie propostas de outras medidas compensatórias para minimizar os efeitos da exclusão dessa energia do planejamento energético. Com base nos dados de outubro, a resolução da Aneel reduziu de 4.557 megawatts (MW) para 1.669 megawatts/médios a disponibilidade de dez termelétricas que apresentaram problemas de falta de gás. A decisão de retirar da conta do setor essa energia deverá ter impactos tanto no cálculo do risco de apagão quanto no preço da energia de curto prazo. A Aneel, porém, não fez previsões sobre quais seriam esses impactos. Custo O diretor-geral da agência, Jerson Kelman, afirmou que a decisão da agência não terá impacto na tarifa dos consumidores chamados "cativos" (que compram energia das distribuidoras), como são os casos das residências, das propriedades rurais e de pequenos estabelecimentos comerciais ou industriais. Segundo Kelman, o impacto nas tarifas deverá afetar apenas alguns "consumidores livres", como são conhecidas as grandes indústrias que optam por deixar de comprar energia de distribuidoras para adquiri-la no mercado livre. Kelman ressaltou, entretanto, que, mesmo entre os consumidores livres, só serão afetados os que não tiverem contrato de longo prazo de compra de energia. O presidente da Associação Brasileira dos Agentes Comercializadores de Energia Elétrica (Abraceel), Paulo Pedrosa, disse que o efeito da decisão da agência no preço da energia de curto prazo não será tão grande para as indústrias, num primeiro momento, porque o País está em plena época de chuvas, e as hidrelétricas estão gerando energia suficiente para abastecer o mercado. Pedrosa, entretanto, disse acreditar que, no longo prazo, todo o mercado consumidor de energia acabará sendo afetado pela exclusão da energia das térmicas sem gás do planejamento do setor. Outro efeito da decisão da Aneel será o aumento da percepção do risco de apagão, quando houver. "O que fizemos foi trocar o risco declarado pelo risco observado", explicou Kelman. Segundo estudo da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) encaminhado à Aneel em outubro, durante o processo de audiência pública que resultou na decisão desta terça, o cálculo de risco anual de déficit de energia no Sudeste do País em 2007 passará de 6,95% para algo entre 14,10% e 16,75%.