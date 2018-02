Aneel fará leilão de linhas de transmissão em 15 de dezembro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou nesta quarta-feira o edital para o segundo leilão de concessão de novas linhas de transmissão de energia elétrica. A previsão da Aneel é de que o leilão seja realizado no dia 15 de dezembro, às 10 horas, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Serão ofertadas 10 linhas de transmissão e três subestações. Ao todo essas linhas somam 1,033 mil quilômetros e cruzarão nove Estados: Bahia, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Suo, Santa Catarina e São Paulo. De acordo com cronograma aprovado pela Aneel, no dia 6 de outubro será realizado na sede da Agência uma reunião de esclarecimentos para investidores sobre os procedimentos para o leilão. As empresas interessadas em participar deverão apresentar os documentos necessários à pré-qualificação das 9 às 14 horas do dia 27 de outubro, na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC). A lista das empresas pré-qualificadas será anunciada pela Aneel no dia 10 de novembro. As empresas que forem pré-qualificadas pela Aneel precisarão depositar as garantias financeiras para confirmar a participação do leilão no dia 14 de dezembro, véspera do leilão. A estimativa da Aneel é de que os contratos de concessão fechados no leilão deverão ser assinados em março de 2007.