Aneel: Iguaçu vence prêmio de satisfação do consumidor A catarinense Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica é a empresa que, na opinião de seus clientes, prestou os melhores serviços em 2008. Com uma nota de 83,98 (em uma escala de 0 a 100), a distribuidora foi a principal vencedora do prêmio Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc), entregue hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A média nacional das notas dadas a todas as 64 distribuidoras foi 62,62. A Iguaçu fornece energia a 27 mil unidades de consumo nos municípios catarinenses de Xanxerê, Xaxim, Entre Rios, Bom Jesus e Lajeado Grande. Na região Sudeste, a CPFL Paulista, que abastece 234 municípios do Estado de São Paulo, foi a primeira colocada da região, para as empresas de mais de 400 mil unidades de consumo. A nota da distribuidora foi 73,76. No Sul, a vencedora foi a AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia, com Iasc de 67,77. A empresa que teve a melhor nota do Centro-Oeste, na categoria das companhias com mais de 30 mil clientes, foi a Companhia Energética de Brasília (CEB), com 61,14. No Nordeste, a vencedora foi a Companhia Sul Sergipana de Eletricidade (Sulgipe), com Iasc de 71,49.