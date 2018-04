Aneel intervém na Companhia Energética do Maranhão Uma edição extra do Diário Oficial, com data de ontem e que circula hoje, publica resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinando a intervenção administrativa, pelo prazo de 180 dias, na Companhia Energética do Maranhão (Cemar). Esta é a primeira vez que o governo decreta intervenção em uma empresa da área de energia privatizada. Segundo a decisão da diretoria da Aneel, tomada ontem à noite, a intervenção tem por objetivo preservar o serviço adequado aos consumidores e a gestão dos negócios da concessionária, assegurando o cumprimento das obrigações legais e contratuais vinculadas ao contrato de concessão firmado pela empresa com a agência reguladora. Como interventor da Cemar foi designado o engenheiro Sinval Zaidan Gama, a quem caberá apresentar à agência reguladora, dentro de 60 dias, um plano de saneamento das finanças da Cemar, assegurando a normalidade do funcionamento da empresa. Com a medida, a Aneel quer evitar que os problemas financeiros que a empresa enfrenta afetem a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica aos consumidores do Maranhão. A Aneel decidiu, também, não aprovar a transferência do controle acionário da concessionária, em poder da PPL Corportation, para a empresa Franklin Park Energy (FPE), ambas norte-americanas. Na resolução da Agência, o diretor-geral da Agência, Mário Abdo, dá ao interventor designado prazo de 60 dias para submeter à diretoria da Aneel um plano de reestruturação econômico-financeira que permita assegurar a capacidade operacional da concessionária na execução do serviço público concedido; apresentar relatórios de auditoria contábil-financeira e disponibilizar dados e informações necessários à análise jurídica, contábil, financeira, operacional e técnica da Cemar, além de outros dados que viabilizem a formulação e apresentação, ao acionista controlador, de propostas de investidor es interessados na aquisição de ações de controle da Cemar. Nos considerandos da resolução, Abdo afirma que a Cemar se negou a aderir ao Acordo Geral do Setor Elétrico, fato que, segundo ele, "agravará, de imediato, a situação econômico-financeira da concessão". Ele relata, ainda, que relatórios de fiscalização efetuados pela Aneel, aliados à análise das demonstrações desde a privatização do controle acionário da Cemar, bem como a avaliação do pedido de revisão tarifária extraordinária, "indicam que a situação financeira da concessionária é crítica, o que poderá comprometer, em curto espaço de tempo, a prestação do serviço adequado e o conseqüente atendimento aos consumidores".