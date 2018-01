Aneel investiga causas de apagão no RJ e ES A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nota à imprensa informando que está investigando as causas do apagão que atingiu hoje, pela manhã, consumidores da Cerj e Light, no Rio de Janeiro, e da Escelsa, no Espírito Santo. Segundo a nota, as regiões atingidas no Rio de Janeiro foram as de Angra dos Reis, Jacuacanga, Muriqui, as zonas Oeste e Sul e o centro da cidade do Rio. No Espírito Santo, os mais atingidos foram os grandes consumidores de energia. Ainda de acordo com a nota da Aneel, na tarde de hoje um técnico da agência entrará em contato com representantes de Furnas Centrais Elétricas, que é a proprietária da substação de Jacarepaguá, onde houve o desligamento de energia. A Aneel determinou que Furnas apresente um relatório explicando a seqüência de eventos que resultaram no apagão desta manhã. Segundo a nota da Aneel, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou à agência que às 9h17 de hoje começou a normalização da subestação de Jacarepaguá e que às 10h13 quase a totalidade do fornecimento de energia já estava restabelecida.