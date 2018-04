Aneel leiloa 11 linhas de transmissão de energia Começa às 10 horas de hoje o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para concessão de 11 linhas de transmissão (1.849 Km) que serão oferecidas em oito lotes, em um investimento previsto de R$ 912,2 milhões. Um total de 22 empresas do Brasil e de outros quatro países apresentaram propostas. O contrato de concessão será assinado no dia 9 de dezembro. A linha mais importante é a Tucuruí-Açailândia - entre o Pará e o Maranhão -, também conhecida como Interligação Norte-Nordeste. Ela terá 464 km de extensão e vai possibilitar o escoamento da energia de Tucuruí, situada no Rio Tocantins. Essa linha transportará energia para os conglomerados minerais e metalúrgicos, entre eles, a Albrás, Alunorte, Camargo Corrêa Metais e Vale do Rio Doce.