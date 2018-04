Aneel leiloa linhas de conexão do Madeira As linhas de transmissão que vão conectar o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira, em Rondônia, ao Sistema Interligado Nacional serão leiloadas hoje pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), no Rio. Sete lotes de linhas serão disputados por 15 empresas nacionais e uma espanhola, individualmente ou por meio de consórcio. O leilão será feito em duas fases e o vencedor será aquele que oferecer a menor tarifa para construir os empreendimentos. No total, serão 2.375 quilômetros (km) de linhas, que exigirão investimentos da ordem de R$ 7,2 bilhões. As obras deverão ser concluídas entre 36 e 50 meses.