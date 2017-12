Aneel mantém bandeira vermelha para outubro

BRASÍLIA - A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que a bandeira tarifária para outubro continuará no vermelho, significando um acréscimo nas contas de luz de R$ 4,50 para cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos.

Devido à necessidade de despacho das usinas térmicas decorrente da longa estiagem que afeta o País nos últimos três anos, o Brasil está na bandeira vermelha desde o começo de 2015, quando o regime de cobrança adicional entrou em vigor.

Com a melhora nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e a queda na consumo de energia, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) determinou no mês passado o desligamento de 21 usinas térmicas com potência somada 2 mil megawatts médios.

Com a saída do sistema desses empreendimentos com custos de produção de eletricidade (CVU) superiores a R$ 600 por megawatt-hora, a economia estimada pelo governo até o fim do ano foi de R$ 5,5 bilhões. Isso se refletiu em um desconto no preço da bandeira vermelha a partir deste mês.

A mudança, aprovada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) no fim de agosto, reduziu o preço da bandeira vermelha de R$ 5,50 para cada 100 quilowatts-hora consumidos para R$ 4,50. Ainda assim, a melhora na geração hídrica ainda não suficiente para fazer a bandeira baixar para a cor amarela, na qual haveria cobrança de R$ 2,50 para cada 100 kWh consumidos. Na bandeira verde, não cobrança adicional.