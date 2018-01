Aneel mantém multa de R$ 1 milhão a Furnas por apagão no Rio A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) manteve multa de R$ 1 milhão aplicada a Furnas pelo apagão que atingiu a região norte do Estado do Rio de Janeiro nos dias 19 e 20 de janeiro deste ano. A multa havia sido aplicada no dia 14 de junho e Furnas recorreu da decisão à Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Aneel, que manteve a penalidade. Furnas foi multada por ter demorado a restabelecer o fornecimento de energia, que foi interrompido às 18h16 do dia 19 e somente restaurado às 05h42 do dia 20. O apagão atingiu 16 mil unidades consumidoras e foi provocado por uma explosão em um pára-raios na subestação Campos-Vila Nova, no Estado do Rio. Furnas ainda pode recorrer da multa à diretoria da Aneel.