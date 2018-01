Aneel mantém multas aplicadas à Light O diretor geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mario Abdo, anunciou há pouco que rejeitou os recursos apresentados pela Light para evitar o pagamento de duas multas no valor total de R$ 9,4 milhões. As multas foram aplicadas em janeiro deste ano, em razão dos "apagões" ocorridos no Rio de Janeiro em dezembro do ano passado. A Light tem dez dias para recorrer da decisão à diretoria colegiada da Aneel. O prazo será contado a partir de amanhã, quando a decisão será publicada no D.O.