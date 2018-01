Aneel muda critério de punição para distribuidoras A partir desta quinta-feira, a redução do reajuste de tarifas imposta como punição para as distribuidoras de energia que deixarem de cumprir suas metas de universalização do serviço será proporcional à quantidade de unidades de consumo que ficarem sem atendimento. A resolução da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) que altera os critérios da aplicação de penalidades e estabelece essa proporcionalidade foi publicada nesta quinta no Diário Oficial da União. Pela regra anterior, a penalidade era proporcional à quantidade de municípios que deixassem de ser plenamente atendidos pelas distribuidoras. Segundo a Aneel, isso acabava gerando distorções, pois uma empresa que deixasse de atender a um único consumidor em um município tinha uma penalidade semelhante à da empresa que deixasse de atender a uma quantidade maior de clientes no mesmo município. A nova resolução prevê também que as distribuidoras que deixarem de cumprir as metas terão de encaminhar à Aneel suas justificativas e um cronograma de regularização do atendimento.