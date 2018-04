Aneel multa Celpe por cobrar duas vezes A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) multou a Companhia Energética de Pernambuco (Celpe) em R$ 87.423,54 por não ter devolvido aos consumidores os valores de contas de energia pagas em duplicidade. Segundo nota divulgada pela Aneel, a Celpe foi multada inicialmente em R$ 874.235,35, em abril do ano passado, por problemas no ressarcimento dos valores de faturas pagas duas vezes. Essa multa referia-se também ao corte indevido do fornecimento de energia e não apuração dos indicadores de qualidade do serviço prestado. Em fevereiro deste ano, a fiscalização da Aneel constatou que a Celpe havia resolvido todos estes problemas, menos o ressarcimento das contas pagas duas vezes. A Agência decidiu, ao analisar recurso apresentado pela Celpe, manter apenas a multa referente à duplicidade. Segundo a nota, a decisão esgota a possibilidade de recurso na esfera administrativa.