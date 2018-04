Aneel multa CTEEP e ONS pelo apagão de janeiro A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou hoje que multou a Companhia de Transmisão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) em R$ 4,5 milhões e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) em R$ 299 mil pelo apagão do dia 21 de janeiro, que atingiu dez estados e o Distrito Federal. De acordo com relatório de fiscalização da Aneel, a CTEEP falhou na manutenção da linha de transmissão entre Ilha Solteira a Araraquara, em São Paulo, que se rompeu provocando o apagão. Segundo a Aneel, na sequência, outra linha que não tinha relação com o problema foi desligada incorretamente. "A conjunção desses dois fatores desestabilizou o sistema provocando o blecaute", diz a nota da Aneel. A Agência, no caso do ONS, diz que o Operador "falhou nos procedimentos de recomposição do fornecimento de energia´". Além disso, a Aneel diz que o sistema de comunicação do centro de operações do Sudeste não funcionou após a queda das linhas. Segundo a Agência, as multas correspondem a 1% da receita da CTEEP e 0,3% da receita do ONS. Tanto a CTEEP quanto o ONS têm 15 dias para apresentar defesa à Aneel.