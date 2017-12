Aneel multa Rio Grande Energia em R$ 4,5 milhões A distribuidora Rio Grande Energia (RGE) foi multada em R$ 4,561 milhões pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), em instância administrativa final. A empresa só tem agora o caminho judicial para recorrer da multa. A causa da punição foi um contrato de mútuo assinado entre a empresa e a coligada Sul Geradora Participação S.A. A Sul Geradora obteve, em 2002, um empréstimo de R$ 190 milhões do Bank Boston e pagou uma dívida com a RGE. Mas obteve empréstimo da própria distribuidora logo em seguida. Depois, as duas empresas alteraram o índice de correção do financiamento, sem submeter a operação a aprovação prévia da Agência. A empresa foi multada em novembro daquele ano, mas o processo foi sucessivamente submetido a recursos até esta segunda, quando a decisão final foi publicada no Diário Oficial. A Aneel também rejeitou um contrato assinado entre a Bandeirante Energia S/A e sua coligada ACE Sistemas de Informação. A empresa foi contratada para montar um sistema de gestão de clientes, mas a Agência considerou que não houve uma "consulta séria" ao mercado, antes de ser escolhida a ACE.