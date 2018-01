Aneel nega reajuste à CBEE A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) negou pedido de reajuste de 14% pleiteado pela Comercializadora Brasileira de Energia Emergencial (CBEE), mantendo inalterado em R$ 0,0057/kWh, pelo segundo trimestre consecutivo, o valor do Encargo de Capacidade Emergencial. A negativa se deveu ao fato de a Aneel considerar que o valor vigente mantém o equilíbrio entre receitas e despesas da estatal. A aplicação desse porcentual de correção sobre o valor atual elevaria o encargo para R$ 0,0065/kWh a partir de 1º de janeiro. O encargo de capacidade, estabelecido pela Medida Provisória nº 14, posteriormente transformada na Lei nº 10.438, de abril de 2002, é cobrado mensalmente nas contas de energia para manter usinas termelétricas emergenciais disponíveis para gerar energia em caso de ameaça ao abastecimento. De acordo com a lei 10.438, o valor do encargo pode sofrer reajuste para mais ou para menos, a cada trimestre, caso seja constatado déficit ou superávit na receita da CBEE. Em situação de equilíbrio entre o que a estatal arrecada e o que ela repassa aos proprietários das usinas emergenciais, o valor é mantido.