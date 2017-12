Aneel notifica Light por apagões O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Luciano Pacheco, anunciou ontem que a Light recebeu duas notificações por causa dos apagões que ocorreram no Rio de Janeiro nos últimos dias. Na prática, a medida é apenas um alerta para a possibilidade de a distribuidora carioca vir a ser multada se for comprovada que é culpada pelo desabastecimento que vem ocorrendo há uma semana. Ontem, Pacheco reuniu-se com o presidente da Light, Michel Gaillard, para saber quais foram as providências tomadas pela distribuidora. O executivo informou que a empresa aumentou em 30% a quantidade de funcionários nas equipes de emergência; ampliou o horário de funcionamento do Disque Light e colocou mais cinco geradores de energia elétrica à disposição dos consumidores. Pacheco explicou que a Light passará por fiscalização mais detalhada em janeiro de 2001. No caso específico das notificações, disse que houve entendimento de que a distribuidora tem culpa nos problemas de interrupção de energia na subestação da Rua Frei Caneca, na última quarta-feira, e do apagão na sexta-feira passada nos bairros do Leme e Copacabana.