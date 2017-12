Aneel pede explicação sobre apagão na Região Nordeste A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai pedir à Companhia Hidro Elétrica do São Francisco Chesf, à Eletrobrás e às distribuidoras de energia da Região Nordeste informações sobre as causas do apagão que deixou quase toda a região Nordeste sem energia por quase uma hora, na manhã desta segunda-feira. Além de explicar as causas, as empresas devem, também, informar quais foram as providências tomadas para restabelecer o fornecimento de eletricidade. O ofício deverá ser encaminhado ainda hoje às empresas, que terão 24 horas de prazo, contadas do recebimento do ofício, para responder os questionamentos da agência. Segundo a Aneel, informações preliminares davam conta de que a origem de problema foi na usina de Xingo, no Rio São Francisco (divida de Alagoas com Sergipe) e provocou o desligamento de linhas de transmissão de Interligação Norte-Nordeste. O apagão começou às 10h38 e, às 11h20, o fornecimento já estava restabelecido.