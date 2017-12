Aneel pede relatório sobre cortes à Light A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) pediu ontem à Light um relatório sobre as interrupções no fornecimento de energia ocorridas na noite de Natal e na segunda-feira no Rio de Janeiro. Segundo a Aneel, os cortes de energia ocorreram na rede da concessionária, sem qualquer ligação com a rede básica do sistema interligado de transmissão. Os cortes de energia atingiram a Baixada Fluminense e as Zonas Norte e Oeste do Rio. Alguns moradores ficaram sem luz de 5 horas da tarde de segunda-feira até as 6h50 da manhã de segunda-feira.