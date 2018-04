Aneel pode antecipar decisão sobre pedido de geradoras O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), José Mário Abdo, disse hoje que a agência poderá antecipar nesta semana o veredito sobre os pedidos das geradoras de energia de compensações para um rombo nas receitas de R$ 920 milhões, provocado pelo racionamento. A Aneel tinha o dia 28 de maio como prazo final para se posicionar sobre essa questão. Abdo, que proferiu palestra durante evento realizado em São Paulo, evitou comentar o posicionamento da agência. Presente ao mesmo evento, o ministro das Minas e Energia, Francisco Gomide, se disse "decepcionado" diante da tentativa das geradoras de reabrirem o acordo geral do setor elétrico fechado entre as empresas do setor e o governo federal em dezembro de 2001 . "Os valores contidos no acordo são imutáveis", disse o ministro. "Os agentes do setor têm de entender que existe essa restrição".