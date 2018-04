Aneel pré-qualifica 26 empresas para leilão de energia A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira que pré-qualificou 26 empresas para participarem do leilão de concessão de novas linhas de transmissão de energia marcado para o dia 24 de novembro. As empresas participarão individualmente, ou agrupadas em consórcio, da disputa por sete lotes que reunirão 14 linhas de transmissão e três subestações. As linhas, quando concluídas, somarão aproximadamente 2.250 quilômetros e cruzarão oito Estados: Mato Grosso, Rondônia, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Bahia, Espírito Santo e Paraná. Ao todo, foram desqualificadas três empresas que concorriam individualmente (e não em consórcios): a Isolux Ingeniería, da Espanha, a Empresa de Energia de Bogotá, da Colômbia, e a Linear Participações e Incorporações, do Brasil. Além delas, foi desqualificado o consórcio brasileiro Fuad Rassi-J.Malucelli,mas a Fuad Rassi não está fora do leilão, porque se qualificou para participar da disputa dentro de outro consórcio. As empresas desqualificadas têm prazo até sexta-feira, dia 27, para encaminhar recursos à agência e tentar voltar à disputa. Segundo a agência, a Isolux foi desqualificada por não ter comprovado a habilitação adequada do representante da sociedade no processo de licitação. Já a Linear e a Bogotá ficaram de fora porque não apresentaram compromisso de constituir uma Sociedade de Propósito Específico (SPE), uma das exigências para participar do leilão. Já o consórcio Fuad Rassi-J.Malucelli foi desqualificado porque a J.Malucelli não apresentou organograma assinado pelo representante legal da empresa. De acordo com o cronograma do leilão, as 26 empresas que foram qualificadas pela Aneel para participar da disputa terão de confirmar sua presença no leilão no dia 23 de novembro, depositando as garantias previstas no edital.