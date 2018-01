Aneel: prejuízo com apagão será ressarcido Segundo a nota, os consumidores que tiveram danos em seus equipamentos elétricos provocados por eventuais cortes de energia e que procuraram as concessionárias e não foram ressarcidos, devem recorrer à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A agência exige o cumprimento fiel desse direito por parte das distribuidoras de energia de todo o país, com base no artigo 101 da Resolução 456, documento que estabelece os direitos dos consumidores de energia. As concessionárias têm, também segundo a legislação, até 30 dias para dar a resposta por escrito ao consumidor que tenha pedido a indenização (artigo 97 da Resolução 456). Caso o consumidor fique insatisfeito com o tratamento dado pela concessionária ou não concorde com a avaliação técnica da empresa, poderá recorrer à Ouvidoria da Aneel. Desde que a Central de Teleatendimento da Aneel entrou em funcionamento, em abril do ano passado, 1.857 casos de pedidos de ressarcimentos foram resolvidos com a mediação da Agência. "Isso demonstra que o consumidor já sabe que o caminho para resolver seu problema é procurar a empresa que lhe presta o serviço de eletricidade. Afinal, essa é uma obrigação prevista no Contrato de Concessão. Não resolvendo, deve procurar a Aneel", esclareceu José Mário Miranda Abdo, diretor-geral do órgão regulador.