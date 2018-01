Aneel prepara discussão sobre revisão de tarifas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) discute, quinta e sexta-feira, em seminário com representantes dos conselhos de consumidores das distribuidoras de energia, os critérios para a revisão periódica das tarifas. O encontro não será aberto à imprensa. Somente neste ano, 17 distribuidoras de energia passarão pela revisão periódica, que ocorre em média a cada quatro anos. Em 2004, outras 27 empresas terão suas tarifas revistas. As revisões servem para avaliar se os investimentos feitos estão sendo remunerados adequadamente, a ponto de manter o equilíbrio econômico-financeiro das empresas. De acordo com as regras, os eventuais ganhos de produtividade das distribuidoras devem ser repassados para os consumidores na revisão.