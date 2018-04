Aneel propõe alta média de 5,44% para tarifa da Celpe A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propõe elevar, em média, em 5,44% as tarifas da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). O porcentual faz parte do processo de revisão tarifária periódica da companhia e permanecerá em consulta pública de amanhã até o dia 20 de março. O índice definitivo, que vier a ser aprovado ao final da revisão, entrará em vigor no dia 29 de abril. A Celpe fornece energia elétrica a 2,77 milhões de unidades consumidoras em 185 municípios pernambucanos, incluindo a capital Recife.