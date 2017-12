Aneel propõe índice de 27,49% revisão das tarifas da Celpa A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje a proposta de revisão tarifária da distribuidora de energia do Pará, a Celpa. A proposta de aumento é de 27,49%. Esse índice ficará em consulta pública e a revisão definitiva das tarifas será anunciada no dia 7 de agosto. A Aneel propôs ainda um fator X de 1,01%. O fator X permite o repasse para as tarifas dos ganhos de produtividade obtidos pela empresa. Esse mecanismo é aplicado para abater o índice de correção ? Índice Geral dos Preços de Mercado (IGPM) - na época do reajuste tarifário, que ocorre anualmente. Está marcada para o dia 9 de julho uma audiência pública em Belém para discutir a proposta. A Celpa atende 143 municípios e fornece energia a 1,9 milhão de unidades consumidoras. A revisão tarifária ocorre em média a cada quatro anos e substitui o reajuste de tarifas. Neste ano, a revisão de tarifas será feita em 17 distribuidoras.