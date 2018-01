Aneel propõe índices de reajuste para de distribuidoras gaúchas A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje a proposta de revisão das tarifas de energia de duas distribuidoras gaúchas. Segundo a proposta da Aneel, as tarifas da Muxfeldt devem ser reajustadas em 5,58% e as da Eletrocar, em 14,5%. As duas empresas juntas atendem a cerca de 35 mil consumidores em oito municípios do Rio Grande do Sul. O reajuste definitivo entra em vigor no dia 29 de junho.