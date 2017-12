Aneel propõe reajuste de 12,88% para tarifas da Celb A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) propôs um reajuste de 12,88% para as tarifas da Companhia Energética de Borborema (Celb). O índice, que está sendo submetido a consulta pública, é o resultado da revisão tarifária periódica da empresa. Deste total, 9,41 pontos porcentuais são referentes à revisão propriamente dita, e os 3,47 pontos restantes são para cobrir a Conta de Variação de Valores de Itens da Parcela A (CVA), que reúne as despesas não gerenciadas pela concessionária. A Aneel também propôs um redutor de 3,4821% (Fator X), referente aos ganhos de produtividade obtidos pela empresa, nas tarifas em vigor de 2005 a 2007. Em 2008, haverá nova revisão tarifária. A empresa atende 134 mil clientes em seis municípios paraibanos: Campina Grande, Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas. As sugestões podem ser enviadas à Aneel até o dia 10 de dezembro, pela Internet.