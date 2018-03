Aneel propõe reajuste de 9,62% para Eletropaulo A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje a proposta de reajuste de 9,62% nas tarifas da Eletropaulo, que atinge 5 milhões de consumidores na Grande São Paulo. A proposta ficará em consulta pública até o dia 13 de junho. No dia 18, será realizada audiência pública em São Paulo para discutir o tema. O índice definitivo deverá ser estabelecido no dia 4 de julho. A Eletropaulo é uma das 17 empresas que deverão passar neste ano pelo processo de revisão tarifária, que substitui o reajuste anual das distribuidoras. A Aneel estabeleceu também um índice de 2,58% para o fator X, um mecanismo que permite o repasse para os consumidores dos ganhos de produtividade obtidos pela empresa. O fator X serve para reduzir a aplicação do IGP-M nos próximos reajustes a partir de 2004.