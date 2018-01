Aneel propõe revisão de 6,15% nas tarifas da Light A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou hoje a proposta de revisão tarifária da Light. De acordo com nota divulgada, as tarifas poderão ser reajustadas em 6,15%. O índice de produtividade (fator x) sugerido pela Aneel é de 1,69%. A proposta de revisão ficará em consulta pública até 10 de outubro. O índice definitivo será divulgado pela Aneel no dia 7 de novembro. A Light atende a 3,3 milhões de consumidores no Estado do Rio de Janeiro.