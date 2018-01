Aneel prorroga prazo para inscrições em concurso público As inscrições ao concurso público da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) poderão ser feitas até o próximo dia 10. O prazo, que terminaria hoje, foi prorrogado por mais duas semanas para permitir maior participação de interessados. Até lá, as inscrições poderão ser feitas pela internet, no endereço eletrônico www.esaf.fazenda.gov.br ou nos centros regionais de treinamento da Escola de Administração Fazendária em Brasília, Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro(RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP). A agência está oferecendo 220 vagas para candidatos com formação em qualquer curso universitário, das quais 150 para o cargo de Especialista em Regulação e mais 70 para Analista Administrativo. Estes poderão fazer provas nas capitais listadas acima, nos dias 6 e 7 de novembro. Outras 70 vagas são destinadas ao cargo de Técnico Administrativo, de nível médio, cujas provas ocorrerão somente em Brasília no dia 7 de novembro. As taxas de inscrição são de R$ 35,00 (Técnico Administrativo), R$ 80,00 (Analista Administrativo) e R$ 90,00 (Especialista em Regulação). Os aprovados exercerão atividades na sede da Aneel, em Brasília, e serão os primeiros integrantes do quadro próprio de pessoal da agência. As informações são da Radiobrás.