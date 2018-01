Aneel prorroga prazo para propostas de revisão tarifária A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou para o dia 28 de julho o prazo para o recebimento de contribuições, por escrito, às propostas apresentadas pela agência para aperfeiçoar a metodologia do cálculo do segundo ciclo de revisão tarifária das distribuidoras, que começa no ano que vem. O prazo venceria agora, na segunda-feira. Também foi alterada, do dia 6 de julho para 2 de agosto, a data da audiência pública na qual os interessados poderão discutir pessoalmente o assunto com os técnicos da agência. Segundo a Aneel, a prorrogação desses prazos foi feita a pedido de instituições ligadas ao setor elétrico (como associações que representam as empresas). Uma das principais alterações propostas pela Aneel é a de se retirar o impacto do Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (Iasc) do cálculo da revisão tarifária. Pela regra atual, as distribuidoras mal avaliadas sofrem uma pequena redução no porcentual de seu reajuste de tarifas.