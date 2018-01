Aneel reajusta em 14,79% tarifa da Eletronuclear A tarifa da estatal Eletronuclear, empresa responsável pelas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, será reajustada em 14,79%. Com isso, a tarifa passará para R$ 113,23 por Megawatt/hora (MW/h), de acordo com decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta terça-feira. O reajuste deste ano, que entra em vigor a partir de hoje, foi bem superior ao do ano passado, quando a Aneel autorizou um aumento de 7,78% nas tarifas da Eletronuclear. O aumento foi impulsionado principalmente pelo aumento dos gastos na operação e manutenção das duas usinas nucleares controladas pela empresa. Segundo técnicos da Aneel, o reajuste leva em conta todos os gastos e investimentos realizados pelas usinas, incluindo a compra de combustível, no caso urânio, e pagamento de sua dívida. A energia gerada pelas duas usinas nucleares é integralmente adquirida por outra estatal - Furnas -, que, assim como a Eletronuclear, é controlada pela holding estatal Eletrobrás. Durante a reunião de diretoria que definiu o reajuste, o representante de Furnas chegou a solicitar a suspensão da decisão da Agência, para que Furnas tivesse mais tempo para esclarecer à Aneel os impactos negativos desse aumento. A diretora encarregada do processo, Joísa Campanher Dutra, decidiu manter o reajuste, e recomendou a Furnas que, caso esteja insatisfeita, poderá recorrer da decisão.