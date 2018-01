Aneel reajusta tarifa de compensação a Estados e municípios A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou na noite desta quinta-feira que reajustou em 3,018% o valor da Tarifa Atualizada de Referência (Tar) que vai vigorar em 2007. A Tar é usada no cálculo da Compensação Financeira pelo Uso dos Recursos Hídricos (CFURH), paga pelas geradoras hidrelétricas à União, Estados e municípios como uma espécie de compensação pelo território inundado pelos reservatórios das usinas. Com o aumento, a Tar passará de R$ 55,94 por megawatt/hora (MWh) cobrados em 2006 para R$ 57,63 o MWh a partir do dia 1º de janeiro. Segundo a Aneel, a correção reflete a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) registrada entre dezembro de 2005 e novembro deste ano. A Aneel estima que, em 2006, as geradoras pagarão mais de R$ 1 bilhão a título de Compensação Financeira. A Aneel também autorizou o aumento de R$ 7,25 para R$ 7,47 por MWh da Tarifa de Energia de Otimização (Teo). Essa tarifa, paga pelos geradores, é aplicada na cobertura de custos de operação e manutenção das usinas hidrelétricas que participam do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE), que permite às geradoras realizar transferência de energia entre elas.