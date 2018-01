Aneel reajusta tarifas da CEEE, em Porto Alegre e 68 municípios A diretoria da Aneel autorizou hoje um reajuste médio de 2,76% nas tarifas da Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE), que abastece Porto Alegre (RS) e outros 68 municípios do Rio Grande do Sul. Esse índice não inclui a incidência de PIS/Cofins sobre as tarifas. As novas tarifas começam a valer em 25 de outubro (terça-feira). Para os consumidores residenciais, o reajuste será de 1,89%, e para os clientes de serviços de energia de alta tensão (comércio e indústria), o aumento terá uma variação de 5,34% a 13,28%. A CEEE fornece energia para 1,322 milhão de unidades de consumo.