Aneel reajusta tarifas de 7 distribuidoras em SP, PR e PB A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou reajuste de tarifas de sete concessionárias. Cinco delas atendem cidades do interior de São Paulo; uma está no Paraná e outra na Paraíba. Para as empresas paulistas e para a concessionária que atende o Paraná, as novas tarifas valem a partir de amanhã. Já a concessionária da Paraíba passa a cobrar mais caro pela energia no sábado. - A Companhia Jaguari de Energia (CJE), que atende os municípios paulistas de Jaguariúna e Pedreira, terá reajuste médio de 5,68%. - A Mococa (CLFM), que atende 36.141 unidades consumidoras em três municípios de Minas Gerais e um no interior de São Paulo, terá tarifas reajustadas em 5,52%. - A Paulista (CPEE) atende os municípios paulistas de São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Divinolândia, Casa Branca, Itobi, Tapiratiba e Caconde. Para esta concessionária, o reajuste será de 7,62%. - A Sul Paulista (CSPE), que atende cinco municípios no interior de São Paulo com 62.097 unidades consumidoras, reajustará suas tarifas em 6,09%. - A Santa Cruz (CLFSC) tem 160.930 unidades consumidoras em 24 municípios do interior de São Paulo e três do Paraná e terá reajuste de 7,08% em suas tarifas. - A Força e Luz Oeste (CFLO) atende o município de Guarapuava, no Paraná. Seu reajuste será de 5,80% para suas 43.394 unidades consumidoras. - A Borborema (Celb) atende 140.227 unidades consumidoras nos municípios paraibanos de Campina Grande, Boa Vista, Fagundes, Lagoa Seca, Massaranduba e Queimadas e reajustará suas tarifas em 8,32%.