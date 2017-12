Aneel: reajuste de tarifas na região Norte A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) publicou hoje no Diário Oficial da União resoluções autorizando o reajuste de tarifas de três distribuidoras de energia: Centrais Elétricas de Rondônia (Ceron), Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) e Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA). O reajuste médio foi de 10% e será parcelado em duas vezes: o primeiro a partir de hoje e o segundo a partir de 7 de fevereiro de 2001. O motivo do parcelamento é a vinculação aos reajustes ocorridos nas tarifas de geração da Eletronorte, em agosto deste ano. A Aneel autorizou também, a partir de hoje, o reajuste das tarifas de energia dos consumidores de alta tensão, (230 mil volts), atendidos pelas geradoras Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) e pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf). O aumento da tarifa será de 17,19% e de 18,64%, respectivamente e também será em duas parcelas.